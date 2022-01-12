أوراق حراك تشرين 2019 الحلقة 25 - سلام إبراهيم

2022/01/12 | 08:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سلام_إبراهيم يومياتفي هذه تفاصيل نضال ساحات الاحتجاج واسقاطها مرشحي الاحزاب الطائفية الواحده بعد الأخرمقال مكثف مهم لرفيقة المواقف والطريق المناضلة الوطنية واليسارية المخضرمة: د.



سلوى زكو يلقي الضوء على علة تشبث سلطة الطوائف السراق والقتلة في السلطةهذا هو المقتل د.



سلوى زكوهذه الاستماتة في البقاء على قيد الحكمهل هي تمسك بالغنائم التي صنعت ثروات خرافية؟ام انها تش ......





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