الصراع حول الأرض في السودان(2) - تاج السر عثمان

2022/01/12 | 08:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#تاج_السر_عثمان ثانيا : الأرض في ممالك النوبة المسيحية ( 500 - 1500م) 1 بعد زوال مملكة مروي ظهرت فترة غامضة ( 350 م – 550م) اطلق عليها علماء الآثار فترة المجموعة الثقافية (*) ، وهي فترة غير واضحة المعالم فيما يتعلق بملكية الأرض ، لكن اتضح من الآثار أن سكان تلك الفترة : - مارسوا الزراعة والرعي بوصفهما حرفة رئيسية ، كما أنهم استطاعوا أن يدخلوا تعديلات في تقنية الساقية لتناسب ظروف وأوضاع السود ......





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