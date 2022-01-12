مراجعات في فكر نيكولو مكيافيلي - مصعب قاسم عزاوي

2022/01/12 | 08:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مصعب_قاسم_عزاوي تعريب فريق دار الأكاديمية للطباعة والنشر والتوزيع لملخص محاضرة قدمها الطبيب مصعب قاسم عزاوي باللغة الإنجليزية في مركز دار الأكاديمية الثقافي في لندن.طالما تفاوت تقييم البشر للسياسيين بين الأمل وخيبة الأمل منذ اختراع السياسية والتي قد يكون عمرها الفعلي بعمر البشرية نفسها.



فمن ناحية، لدينا فكرة مثالية أن السياسي يجب أن يكون بطلاً مستقيماً، يمكنه أن ينفث حياة أخلاقية جديدة في الأعمال الفاسدة ......





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