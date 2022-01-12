الركابي: لاتوجد مبررات تدفع “الحلبوسي” لاحالة “المشهداني” الى لجنة السلوك النيابية

2022/01/12 | 08:35 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… اكد عضو ائتلاف دولة القانون وائل الركابي، ان الخلافات إزاء التنافس على رئاسة البرلمان وداخل المكون السني قد تكون احد أسباب إحالة رئيس السن محمود المشهداني الى لجنة السلوك البرلمانية، لافتا الى عدم وجود مبررات توضح الأسباب الحقيقية التي دعت رئاسة البرلمان الى اتخاذ هكذا قرار.وقال الركابي لـ /المعلومة/، ان “رئيس […]

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