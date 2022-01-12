النجف تشهد 38 حالة إنتحار هذا العام

2022/01/12 | 08:38 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المفوضية سجلت حالتين بعمر 11 سنة و 16 سنة لكلا الجنسين.

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