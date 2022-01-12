السعودية.. لغز ظهور أسماك في سيول الطائف وسط تداول مقاطع فيديو

2022/01/12 | 08:42 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو وصور تظهر أسماكا حية ظهرت في السيول التي شهدتها محافظة الطائف (شرق مكة المكرمة) الأمر الذي اثار تفاعلا لفت فيه نشطاء إلى عدم وجود بحر قريب على المدينة.

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