2022/01/12 | 08:42 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… اكد النائب عن الاطار التنسيقي محمود شاكر، ان الاطار التنسيقي متماسك بجميع قياداته ونوابه، نافيا صحة تحالف الاطار والتيار الصدري مقابل خروج رئيس ائتلاف دولة القانون من الاطار التنسيقي.وقال شاكر لـ /المعلومة/، ان “الاطار التنسيقي لجأ الى الطرق الدستورية للطعن بجلسة البرلمان الأولى، بعد ماحصل فيها من احداث وتطورات وانتخاب […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب عنه: الاطار متماسك ولاصحة لتحالفه مع التيار مقابل استبعاد المالكي) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب عنه: الاطار متماسك ولاصحة لتحالفه مع التيار مقابل استبعاد المالكي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).