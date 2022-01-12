2022/01/12 | 08:50 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قفزت أسعار النفط اليوم الأربعاء، موسعة مكاسبها الكبيرة في الجلسة السابقة بعدما ألمح رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إلى أن البنك ربما يرفع أسعار الفائدة بوتيرة أبطأ من المتوقع، الأمر الذي يدعم الطلب على النفط في الأمد القصير.ويجري تداول خام برنت القياسي العالمي وخام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط عند […]

ظهرت المقالة عالميا..



اسعار النفط توسع مكاسبها في تعاملات اليوم أولاً على ايرث نيوز.

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