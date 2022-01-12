تشافي يتحدث عن الكلاسيكو: ريال مدريد الأفضل في إسبانيا

2022/01/12 | 08:55 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ شدد تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة، على رغبة فريقه في تحقيق الانتصار على الغريم التقليدي ريال مدريد، مساء اليوم الأربعاء، بنصف نهائي كأس السوبر الإسباني.وقال تشافي، خلال المؤتمر الصحفي التقديمي، “بالنسبة لنا هذا الأمر يعد تحديا، حيث لدينا فرصة للعب نهائي والحصول على لقب، وقد تكون نقطة تحول”.وأضاف، “ريال مدريد في […]

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