خبير اقتصادي: الحكومة لاتمتلك أي مبرر للاستمرار برفع سعر صرف الدولار

2022/01/12 | 08:59 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… اكد الخبير الاقتصادي احسان الكناني، ان الحكومة لاتمتلك أي مبرر للاستمرار برفع سعر صرف الدولار في الأسواق المحلية، لافتا الى ان أسعار النفط والوفرة المالية تحتم على الحكومة المقبلة اتخاذ إجراءات لتخفيض سعر الصرف.وقال الكناني لـ /المعلومة/، ان “أسعار النفط تجاوزت الـ 80 دولارا للبرميل، في وقت تمكن فيه العراق من تجاوز […]

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