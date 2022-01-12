الاطار التنسيقي: سنمضي بالاعتراض لدى المحكمة الاتحادية لمعالجة الخلل في جلسة البرلمان الاولى

2022/01/12 | 09:02 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكد الاطار التنسيقي، اليوم الاربعاء، انه سيمضي بالاعتراض لدى المحكمة الاتحادية لمعالجة الخلل في جلسة البرلمان الاولى.وذكر بيان للاطار، حصلت “الايام نيوز”، على نسخة منه، أنه “تدارس مجريات جلسة الاحد والخروقات القانونية والدستورية الصريحة التي رافقتها ونتج عنها مخرجات لم تستند لتلك الاسس الدستورية والقانونية”، مؤكدا انه “سيمضي بالاعتراض لدى المحكمة الاتحادية لمعالجة […]

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