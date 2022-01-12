2022/01/12 | 09:07 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ يعتبر الجبن بأنواعه غذاءا مفضلا للكثيرين وبخاصة في فصل الشتاء إلى أن الاستخدام المفرط لهذا المنتج قد يؤدي للإصابة بعدد من الأمراض.وفي لقاء مع “سبوتنيك” تحدث خبير التغذية الروسي أندريه بوبروفسكي، عن الاستخدام المفرط للجبن وما قد ينتج عن ذلك بالإضافة للكمية اليومية المسموح بتناولها.وأوضح بوبروفسكي، أن تناول الجبن بشكل مفرط […]

ظهرت المقالة خبير يحذر من تناول الجبن بشكل يومي أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خبير يحذر من تناول الجبن بشكل يومي) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خبير يحذر من تناول الجبن بشكل يومي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).