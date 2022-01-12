في أوهام الأيديولوجيا 

2022/01/12 | 09:07 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تُعبِّر الأيديولوجيا بمختلف أنواعها عن وعي زائف يُحركه التوق الذاتي وليس الواقع الموضوعي نحو تحقيق أهداف مرغوبة, أهداف تكون في الغالب غير قابلة للتطبيق والتحقق, ولذلك فهى أشبه بالجري المتواصل وراء السراب الذي لن يتم اللحاق به أبداً.

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