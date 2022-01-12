الإطار التنسيقي يقدم اعتراضا للمحكمة الاتحادية بشأن جلسة البرلمان الاولى

2022/01/12 | 09:09 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحوار الصريح المباشر الملتزم بالاهداف الجامعة والمشتركات الوطنية هو الخيار الاسهل والاسرع في تجاوز الازمات.

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