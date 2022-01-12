30 عاماً على تفكّك الاتحاد السوفياتي - محمد سيد رصاص

2022/01/12 | 09:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_سيد_رصاص كما حدّدت ثورة أكتوبر 1917 البلشفية ملامح ومسار القرن العشرين، فإن تفكّك الاتحاد السوفياتي في الأسبوع الأخير من عام 1991 قد حدّد مسارات القرن الواحد والعشرين وملامحه الرئيسية، وخاصة من خلال نشوء وضعية قطب واحد أميركي للعالم مع هزيمة السوفيات في الحرب الباردة التي تميّزت بالثنائية القطبية.



تلك الهزيمة التي توضّحت في عام 1989 وكانت أحد الأسباب الرئيسية للتفكك السوفياتي.قاد التفكّك إلى تغ ......





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