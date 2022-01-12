«ديمقراطية المحاصصة» و«التوافق»على نهب الشعب - جلبير الأشقر

2022/01/12 | 09:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#جلبير_الأشقر إن المشهد الذي تقدمّه الساحتان البرلمانيتان اللبنانية والعراقية هذه الأيام لهو بائسٌ منتهى البؤس، ليس على طريقة تحوّل المجلس النيابي إلى حلبة ملاكمة مثلما اعتدنا أن نشاهده بين حين وآخر في منطقتنا، وقد قدّم البرلمان الأردني قبل أيام أحدث نموذج عن ذلك، بل من حيث تأكّد النفاق «الديمقراطي» الذي يقوم عليه نظام المحاصصة الطائفية، وهو نظام تتغلّب فيه موازين القوى الفعلية خارج البرلمان على ما تنتجه ال ......





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