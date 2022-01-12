2022/01/12 | 09:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#هاشم_مطر " اليوم بالذات لسنا بحاجة لنيرانك" اخترت أن أبدأ بهذه العبارة الحارقة من كتاب (تعويذة السفر عبرَ عينيه) للكاتبة جنان النعيمي، الصادر عن دار سطور بطبعته الأولى 2021، وأجعلها عنواناً لمقالي عن كتابها المكتوى بحرارة عاشق أثيري هدهُ عشق مغامر في أكثر نصوصه.لطالما تمنيت أن أقرأ كتاباً يفك معضلةً طالما ساورتني فيها الشكوك عن فحوى (الأدب النسوي) وعن طبيعة انتمائه، كتاباً مؤلفه امرأة ليست من "ظلع ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (- اليوم بالذات لسنا بحاجة لنيرانك- / الأثيري والأرضي في مجموعة الكاتبة جنان النعيمي - هاشم مطر) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (- اليوم بالذات لسنا بحاجة لنيرانك- / الأثيري والأرضي في مجموعة الكاتبة جنان النعيمي - هاشم مطر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).