سياسيون: شركاء الوطن احدثوا شرخا بين الاطار والتيار وتحركات تجري للخروج من الازمة

2022/01/12 | 09:10 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… اكدت اطراف سياسية مختلفة الانتماء، ان شركاء الوطن كانوا وراء احداث الشرخ بين الاطار التنسيقي والتيار الصدري، موضحة ان هناك تحركات سياسية تجري من اجل حلحلة الازمة ورأب الصدع الحاصل بين الكتلتين.وقال النائب عن الاطار التنسيقي عارف الحمامي لـ /المعلومة/، ان “الاطار التنسيقي تعرض الى مؤامرة هدفها تقسيم البيت الشيعي، حيث أوضح […]

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