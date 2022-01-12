بعد احالتهم على التقاعد.. خبير قانوني: خدمة اعضاء مجلس النواب السابق ليست اربع سنوات- عاجل

2022/01/12 | 09:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشف الخبير القانوني طارق حرب، اليوم الاربعاء، العمر الفعلي لاعضاء مجلس النواب للدورة السابقة وعلاقة ذلك بإحالتهم على التقاعد.

وقال حرب في حديث لـ(بغداد اليوم): "يطبق على اعضاء مجلس النواب مايطبق على اي موظف في الدولة العراقية".

وأكد أن "احالتهم على التقاعد من قبل رئيس الجمهورية لايعني اكتسابهم هذا الحق وانما يطبق عليهم قانون التقاعد الساري".

وتابع: "حتى يكتسب الموظف حق التقاعد يجب ان يكون قد اكمل 15 عاما".

وعن عمر مجلس النواب السابق وهل يحسب دورة كاملة(4 سنوات) بين حرب أن "خدمة الاعضاء الفعلية بدأت من أول جلسة الى تاريخ احالتهم على التقاعد وهي ليست اربع سنوات، وبالتالي فان كل منهم يحتاج ان يكمل 15 عاما حتى يحصل على حق التقاعد".

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