القبض على 4 متهمين بقضايا “القتل والسرقة” شرقي بغداد

2022/01/12 | 09:13 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تمكنت القوات الامنية، اليوم الاربعاء، من القبض على 4 متهمين بقضايا “القتل العمد والسرقة” في العاصمة بغداد.وذكرت قيادة الشرطة الاتحادية في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز، “ضمن الجهود الأمنية المستمرة في تنفيذ مذكرات القبض الصادرة من المحاكم المختصة وتلقي القبض على الجناة وتسليمهم للقضاء لينالوا جزاءهم العادل، تمكنت قوة من اللواء الثاني […]

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