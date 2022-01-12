ريم الهاشمي لـ CNN: أنجزنا ما التزمنا به في اكسبو 2020 دبي

2022/01/12 | 09:13 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إلى جانب التأخير بسبب جائحة فيروس كورونا، كانت هناك أيضًا تحديات لوجستية لبناء معرض إكسبو 2020 دبي في الصحراء.مذيع CNN، ريتشارد كويست، التقى بوزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي في الإمارات، ريم الهاشمي، ليسألها عن تحديات الجائحة وجذب الزوار، وما تعلمته من الحدث العالمي شخصيًا، وما ستفعله بعد انتهاء المعرض.

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