أشهر خبراء أميركا: العلماء حددوا أجساماً تصد المتحورات الجديدة لكورونا

2022/01/12 | 09:15 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

بينما تتسارع الإصابات حول العالم بمتحور أوميكرون الجديد من كورونا بشكل مخيف، مع توقع إصابة نصف أوروبا خلال أقل من شهرين، زف أحد أشهر الخبراء الأميركيين خبرا مطمئنا إلى حد بعيد.

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فقد أوضح خبير الأمراض المعدية ومستشار البيت الأبيض، أنتوني فاوتشي، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية، أن "العلماء حددوا أجسام مضادة قادرة على القضاء على المتحورات الجديدة من كورونا".

كما أعرب عن أمله بتطوير لقاح جديد عبر استخدام تلك الأجسام المضادة، من أجل القضاء على كافة المتحورات" وأوضح أن "أوميكرون" فشل حتى الآن في التغلب على المكونات الأساسية للقاحات، مؤكدا أن الجرعات المعززة تحمي بشكل كبير وأساسي من الأعراض.

كذلك اعتبر أنها ضرورية من أجل محاولة تخفيف من حدة تفشي أوميكرون، علما أنه توقع أن تصل العدوى لأغلب الناس، بحسب ما نقلت شبكة سي أن أن.

يذكر أن خبراء منظمة الصحة العالمية، كانوا حذروا أمس الثلاثاء، من أن الاكتفاء بإعطاء جرعات لقاح معززة لا يشكل استراتيجية قابلة للاستمرار في مواجهة المتحورات الناشئة، ودعوا إلى لقاحات جديدة تحمي بشكل أفضل من انتقال العدوى.

وقالت اللجنة الاستشارية الفنية حول كوفيد-19 ببيان، إن ثمة حاجة إلى تطوير لقاحات مضادة لكوفيد-19 ذات فاعلية عالية للوقاية من الإصابة وانتقال العدوى وأشكال الإصابة الحادة والوفاة.

وكانت المنظمة أوضحت في زقت سابق أن أسباب تفشي "أوميكرون" تعود بشكل أساسي إلى الطفرات التي يحملها المتحور الجديد والتي تخوله الالتصاق بالخلايا البشرية بسهولة أكبر.



كما أشارت إلى أن المتحور الأحدث من كورونا يمكن أن يصيب أشخاص أصيبوا سابقاً بالعدوى، كما يطار من تم تطعيمهم أيضاً، إلا أنهم أكدت أن أعراضه أخف من دلتا ومتحورات الوباء السابقة!

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