لماذا لا يفضل استخدام أجهزة شحن الآخرين للهواتف الذكية؟

2022/01/12 | 09:22 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكد خبراء الأمن السيبراني، أن استخدام كبلات و USB شخص آخر لشحن الهواتف الذكية يمكن أن يمنح المهاجمين فرصة لسرقة البيانات الشخصية لمالكي الأجهزة، في حين يمكن للمحتالين الوصول إلى مخازن المستخدمين المحمية.يترك العديد من مستخدمي الأجهزة المحمولة تفاصيل أعمالهم وحياتهم الشخصية في برامج المراسلة، لكن في نفس الوقت لا يعتقدون أن المتسللين […]

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