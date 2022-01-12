2022/01/12 | 09:24 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سوق الشيوخ تشكِّل لجنةً لرفع التجاوزات في الشوارع ومحاسبة المخالفين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شبكة اخبار الناصرية الإلكتروني بتاريخ: 2022/01/12 | 09:24.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شبكة اخبار الناصرية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سوق الشيوخ تشكِّل لجنةً لرفع التجاوزات في الشوارع ومحاسبة المخالفين) نشر أولاً على موقع (شبكة اخبار الناصرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سوق الشيوخ تشكِّل لجنةً لرفع التجاوزات في الشوارع ومحاسبة المخالفين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شبكة اخبار الناصرية).