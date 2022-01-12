ناسا: “بيرسيفيرانس” تصطدم بعقبة تعيق جزءا من مهمتها على المريخ

2022/01/12 | 09:28 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..واجهت مركبة “بيرسيفيرانس” التابعة لناسا عقبة أثناء محاولتها التقاط أحدث قطعة صخرية لها من المريخ، مع قطعة صغيرة من الحطام بحجم الحصاة تمنعها من تخزين العينة.وتواجدت المركبة على الكوكب الأحمر منذ فبراير 2021، حيث تتحرك ببطء عبر Jezero Crater لأخذ عينات من الصخور لاستعادتها لاحقا.وكتب فريق “بيرسيفيرانس”، في تغريدة […]

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