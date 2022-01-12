اتحاد الكرة الطائرة يكشف عن استحقاقاته المقبلة

2022/01/12 | 09:35 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعحدّد الاتحاد العراقي المركزي للكرة الطائرة مواعيد وأماكن المسابقات المحلية، معلناً عن الاستحقاقات الخارجية للأندية والمنتخبات، فضلاً عن التسميات الجديدة في لجانه.وقال رئيس اتحاد اللعبة جميل العبادي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأربعاء: إن" منتخب الناشئين تحت 18 عاماً، سيشارك في منافسات الأندية الآسيوية للفترة من 15-22 آب في مدينة اصفهان الايرانية، كما قرر مشاركة منتخبنا الشبابي في البطولة الآسيوية (تحت 20 عاماً) التي ستحتضنها العاصمة البحرينية المنامة من 22-29 آب".وأضاف العبادي، أن " المشاركات العربية حددت أيضاً مشاركة منتخباتنا بالكرة الشاطئية للرجال والسيدات" المتقدمين " والناشئين التي ستقام في المغرب شهر آب المقبل، فضلاً عن المشاركة لفئة الشباب (تولّد 2003) في تونس في الشهر ذاته، كما سيكون منتخبنا الوطني الأول مشاركاً في البطولة العربية للرجال التي ستحتضنها البحرين في شهر تشرين الاول من العام الحالي".وتابع العبادي، أن" اليوم سيشهد إقامة المؤتمر الفني لدوري الناشئين( تولد 2005-2006) لأندية المنطقة الجنوبية وأندية الفرات الأوسط، كما حدد الاتحاد يوم الجمعة الموافق 21/1/ 2022 موعداً لانطلاق الدوري الممتاز، وسنعلن عن جدول المباريات لاحقاً، كما حدد الاتحاد التاسع من شهر آذار المقبل موعداً لانطلاق بطولة الناشئات (تولد 2005 - 2006) التي ستحتضنها مدينة السليمانية".

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