عبد اللهيان: الإنجازات السلمية للبرنامج النووي الإيراني يمكن أن تتاح لجميع الدول المجاورة

2022/01/12 | 09:35 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أعلن وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الاربعاء، أن الإنجازات في المجال النووي التي أحرزتها طهران يمكن أن تستفيد منها الدول المجاورة.وقال عبد اللهيان في تصريح صحفي، على هامش زيارته إلى قطر، إننا “نعتقد أن الإنجازات السلمية للبرنامج النووي الإيراني يمكن أن تتاح لجميع الدول المجاورة والمسلمة”.وأشار إلى أن “طهران […]

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