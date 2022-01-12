2022/01/12 | 09:38 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت رئيسة السلطة التنفيذية في هونغ كونغ، كاري لام، خلال أول جلسة للمجلس التشريعي الجديد في المدينة، الأربعاء، أنّ حكومتها تعتزم إقرار قانون يجرّم مزيداً من الأفعال التي تقوّض "الأمن القومي".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هونغ كونغ تعتزم التوسع في تجريم تجرم "الأفعال المعادية للأمن القومي") نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هونغ كونغ تعتزم التوسع في تجريم تجرم "الأفعال المعادية للأمن القومي") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).