كركوك تعتزم تنفيذ 150 مشروعاً خدمياً

2022/01/12 | 09:39 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت محافظة كركوك، الأربعاء، عن عزمها تنفيذ 150 مشروعا بالقطاعات الخدمية كافة، بينما توقعت أن تسهم بإعادة الاستقرار في المناطق المحررة.وقال مسؤول الإعلام والاتصال الحكومي بالمحافظة مروان العاني في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إن “المشاريع الـ 150 ستتوزع بين قطاعات الطرق والصحة والتعليم وتأهيل مشاريع الطرق التي تربط كركوك مع المحافظات الأخرى، وإنشاء […]

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