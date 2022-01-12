اتحاد الطائرة يعلن عن مشاركاته الخارجية ومسابقاته المحلية

2022/01/12 | 09:40 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد حدد الاتحاد العراقي المركزي للكرة الطائرة، مواعيد واماكن المسابقات المحلية معلنا عن الاستحقاقات الخارجية التي ستشارك فيها الاندية والمنتخبات العراقية.وذكر الاتحاد في بيان تلقته وكالة/ المعلومة/ أن “رئيس اتحاد اللعبة جميل العبادي أعلن عن مشاركة منتخب الناشئين تحت 18 عاماً للفترة من 15-22 آب في مدينة اصفهان الايرانية كما قرر مشاركة منتخبنا […]

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