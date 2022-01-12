القبض على 9 اشخاص بتهمة حيازة المخدرات في بابل

2022/01/12 | 09:43 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاربعاء، عن القاء القبض على تسعة اشخاص بتهمة حيازة المخدرات في بابل.وقالت الوزارة في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، إنه “بعملية نوعية تمكنت مفارز مديرية مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، من القبض على تسعة متهمين وضبط بحوزتهم على مواد مخدرة من نوع كبتاغون ومادة الكرستال المخدرة وادوات تعاطي مختلفة […]

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