القبض على 21 مطلوبا بقضايا مختلفة في كربلاء

2022/01/12 | 09:45 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت مديرية شرطة كربلاء، اليوم الاربعاء، عن إلقاء القبض على 21 مطلوبا بقضايا مختلفة في مناطق متفرقة من المحافظة.وقالت المديرية في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، إنه “تم إلقاء القبض على (21) متهماً بقضايا مختلفة من خلال إجراء حملات أمنية في الاسواق والاماكن العامة”.وأضافت انه “تمكن قسم شرطة البلدة من تنفيذ […]

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