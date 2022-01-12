2022/01/12 | 09:46 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

شهدت العاصمة بغداد، الاربعاء، اختناقات مرورية وازدحامات في بعض شوارعها الرئيسة وعند التقاطعات والجسور.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

واظهرت صور رصدها "ناس"، (12 كانون الثاني 2022)، حصول زخم مروري عند طريق البياع المؤدي لسيطرة السكة وسريع القادسية، بالإضافة الى ازدحام شديد تسبب بتوقف حركة المرور في نفق الشرطة.

كما شهد "جسر الطابقين" زخم مروري كبير مع ساعات الصباح الأولى، واظهرت صور الزحام الذي شهده شارع ابو نؤاس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صور من بغداد: اختناقات على جسر الطابقين ونفق الشرطة وشارع ابو نؤاس) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صور من بغداد: اختناقات على جسر الطابقين ونفق الشرطة وشارع ابو نؤاس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).