الحشد الشعبي يضبط مخبأ لداعش في كركوك

2022/01/12 | 09:46 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أعلن الحشد الشعبي، الأربعاء، عن ضبط مخبأ لتنظيم “داعش” الاجرامي يحوي مقذوفات حربية واعتدة في محافظة كركوك.وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “قوة من اللواء 56 بالحشد الشعبي نفذت عملية دهم وتفتيش شملت عدة أهداف مرسومة ضمن قاطع المسؤولية في كركوك”.وأضاف البيان أن “العملية انطلقت وفق معلومات استخبارية […]

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