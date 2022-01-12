الفيفا يوقف حارس مرمى ساحل العاج بسبب المنشطات

2022/01/12 | 09:57 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ منيت آمال ساحل العاج بتحقيق لقب كأس أمم إفريقيا لكرة القدم بانتكاسة كبيرة عشية مباراتها الأولى في البطولة، بعد أن خسرت جهود حارسها الأول سيلفان غبوهو لاتهامات مرتبطة بالمنشطات.وكشف الاتحاد العاجي عن خبر الإيقاف الذي فرضه الاتحاد الدولي “فيفا” الثلاثاء، قبل 24 ساعة من مواجهة “الفيلة” الافتتاحية مع غينيا الاستوائية في المجموعة […]

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