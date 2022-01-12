اليوم.. الأنيق يسعى لخطف الوصافة من بوابة الميناء في الممتاز

2022/01/12 | 10:06 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع

تختتم مساء اليوم الأربعاء، مباريات الجولة الـ18 من منافسات الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم بإقامة مباراة واحدة تجمع الطلبة بالميناء،إذ يحتضن ملعب الشعب الدولي في تمام الساعة الرابعة مساءً، لقاء القمة بين الطلبة الرابع برصيد 33 نقطة وضيفه المقبل من البصرة فريق الميناء صاحب المركز ما قبل الأخير في ترتيب فرق الدوري بثلاث عشرة نقطة .

هنا يبحث الأنيق عن النقاط الثلاث التي ستعزز احقيته في اعتلاء مركز الوصافة، متسلحاً بنتائجة الجيدة وعروضه المميزة في الجولات السابقة، بالإضافة الى عاملي الأرض والجماهير الطلابية الذي يعول عليهم الفريق في تخطي عقبة خصومه .

فيما يسعى الضيوف الى كسب الانتصار الثاني توالياً، بعد الفوز الذي حققه على الديوانية في الجولة السابقة، املاً في مغادرة القاع والاقتراب من المناطق الآمنة في سلَّم الترتيب.

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