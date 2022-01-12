خدمت سابقا في الجيش.. محاكمة أيرلندية بتهمة الانضمام لداعش

2022/01/12 | 10:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تخضع ضابطة سابقة في الجيش في إيرلندا الشمالية لمحاكمة بتهم الانضمام إلى منظمة متطرفة وتمويل الإرهاب، في حين يطالب محاموها بإسقاط التهم عنها بدعوى عدم توفر الأدلة الكافية، وفقا لما ذكرت صحيفة "أيرش بوست".

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