غاز البصرة تعلن عن خطة لزيادة منافذ تعبئة السيارات

2022/01/12 | 10:09 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعلنت شركة تعبئة الغاز في البصرة، أحد تشكيلات وزارة النفط، الأربعاء، عن حاجتها إلى زيادة منافذها لتزويد السيارات بالوقود، فيما أشارت إلى أنها دشنت 7 منافذ في عدد من مناطق المحافظة.وقال مدير فرع الشركة في البصرة كاظم مهدي في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إن “خطتنا للعام 2022، تتضمن افتتاح منافذ جديدة لوقود غاز […]

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