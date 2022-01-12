اعتقال متهمين اثنين احدهما سرق 20 الف دولار في بغداد

2022/01/12 | 10:11 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعتقلت القوات الامنية، اليوم الاربعاء، شخصين اثنين بتهمة السرقة في العاصمة بغداد.وذكرت وزارة الداخلية في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز، أن “مفارز مديرية مكافحة اجرام بغداد التابع لوكالة الوزارة لشؤون الشرطة مكتب مكافحة إجرام باب الشيخ تمكنت من القاء القبض على متهم مطلوب عن جريمة السرقة وفق احكام المادة ٤٤٤ من قانون […]

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