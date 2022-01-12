2022/01/12 | 10:11 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 1500 شهادة مُصدّقة لِطلاب عراقيين فقط.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لبنان: اجراءات جديدة حول شهادات الطلبة العراقيين) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لبنان: اجراءات جديدة حول شهادات الطلبة العراقيين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).