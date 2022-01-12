هل تستلقي مستيقظًا في الليل قلقًا من عدم العودة إلى النوم؟ هكذا يمكنك الإستغراق في النوم مرة أخرى

2022/01/12 | 10:12 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يقول بعض المؤرخين إن عادة النوم لمدة ثماني ساعات كل ليلة هي خرافة حديثة، وقد نمنا ذات مرة في نوبتين مع فترة يقظة بينهما.

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