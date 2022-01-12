الحشد الشعبي يضبط مخبئا لداعش يحوي مقذوفات حربية واعتدة في كركوك

2022/01/12 | 10:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

اعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الاربعاء، عن ضبط مخبئا لداعش يحوي مقذوفات حربية واعتدة في كركوك.

وقالت الهيئة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "قوة من اللواء 56 بالحشد الشعبي نفذت عملية دهم وتفتيش شملت عدة أهداف مرسومة ضمن قاطع المسؤولية في كركوك".

واضافت ان "العملية انطلقت وفق معلومات استخبارية لملاحقة فلول داعش وتدميره مخابئه في أطراف قرية العاكولة ما أسفرت عن ضبط مخبئ للإرهابيين تحوي 3 رأس مقذوف نمساوي و1 قنبرة هاون بالإضافة الى كميات من العتاد الثقيل".

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