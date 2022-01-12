تعرف على أسعار صرف الدولار بالأسواق المحلية في العراق

2022/01/12 | 10:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

شهدت أسعار صرف الدولار، اليوم الاربعاء، ارتفاعاً نسبياً بالأسواق المحلية في بغداد والمحافظات.

وقال مراسل (بغداد اليوم) إن أسعار صرف الدولار شهدت ارتفاعاً في الأسواق المحلية العراقية، حيث كانت الأسعار كالتالي:

بغداد

البيع 148.500 دينار

الشراء 147.500 دينار

الشمال

البيع 148.750 دينار

الشراء 147.750 دينار

الجنوب

البيع 148.500 دينار

الشراء 147.500 دينار

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