الحكومة تنسق مع الهجرة الدولية لاعادة النازحين

2022/01/12 | 10:16 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكدت وزارة الهجرة والمهجرين، الأربعاء، أن إعادة البنى التحتية للمناطق المحررة تسهيلاً لعودة الأسر النازحة لها، تتصدر أولوياتها، كاشفة عن تنسيقها مع منظمة الهجرة الدولية (IOM) لضمان ذلك.وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة علي عباس جهاكير في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إن “التنسيق مع منظمة (IOM) يأتي بالتزامن مع تنفيذها لبرامج العودة الطوعية للنازحين، […]

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