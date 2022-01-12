تصنيف جوازات السفر 2022.. 5 بلاد عربية في ذيل القائمة

2022/01/12 | 10:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت التقرير الأول لعام 2022 الصادر عن شركة "Henley & Partners" المتخصصة في استشارات الجنسية والإقامة حول العالم، إن هناك فجوة متزايدة بين شمال الكرة الأرضية وجنوبها عندما يتعلق الأمر بحرية السفر.

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