ائتلاف المالكي بشأن انتخاب رئاسة البرلمان: الاعتراض على الآلية وليس على الأشخاص

2022/01/12 | 10:43 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكد ائتلاف دولة القانون، بزعامة نوري المالكي، اليوم الأربعاء، ان الاعتراض بشأن انتخاب هيئة رئاسة مجلس النواب يعود على الآلية وليس على الأشخاص.وقال النائب عن الائتلاف محمد الصيهود، لوكالة ايرث نيوز، إن “اعتراض ائتلافه بشأن التصويت على رئاسة البرلمان، جاء على الالية الخاطئة وليس على الاشخاص”، على حد قوله.وأضاف الصيهود، أن […]

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