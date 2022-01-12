قانوني يعلق على إحالة المشهداني الى لجنة السلوك النيابي: بمثابة اتهام

2022/01/12 | 10:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

استغرب الخبير القانوني طارق حرب، اليوم الاربعاء، من إحالة النائب محمود المشهداني على لجنة السلوك النيابي.

وقال حرب في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إن "إحالة النائب محمود المشهداني على لجنة السلوك النيابي هو قرار مبهم لعدم توضيح المخالفات التي ارتكبها المشهداني الذي ترأس الجلسة الاولى لمجلس النواب بصفته الأكبر سناً بين الأعضاء".

وأضاف، أن "قرار احالة المشهداني على لجنة السلوك النيابي هو بمثابة اتهام ولذلك يجب على رئاسة المجلس توضيح الأسباب الداعية لهذه الإحالة".

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