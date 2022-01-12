مش قلتلكم بلاش قنزحة . - محمد حسين يونس

2022/01/12 | 10:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_حسين_يونس من حوالي شهر كتبت علي الحوار المتمدن مقال بعنوان ((بلاش قنزحة سيبوا لعب الكرة للأغنياء)) الحوار المتمدن-العدد: 7112 - 2021 / 12 / 20 - 11:26المحور: المجتمع المدني https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=741354و بالطبع لن أعيد محتواه..و لكنني منذ عدة أيام و أنا مشغول ..



بمشاهدة ماتشات الكورة الجارية بالكاميرونشهدت ماتش الإفتتاح ثم ماتشات اليومين التاليين ..هناك فرق مرشحة للوصول للبط ......





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