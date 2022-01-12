حكومة الباطرونا و”الجيل الجديد” من الإجراءات النيوليبرالية - صلاح لمعيزي

2022/01/12 | 10:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#صلاح_لمعيزي عرفت فترة تنصيب الحكومة الجديدة برئاسة الرأسمالي عزيز أخنوش، تداول بعض الأوهام على منصات التواصل الاجتماعي والاعلام حول مشروع وأهداف هذه السلطة التنفيذية القديمة-الجديدة.



حيث وصف البرنامج الحكومي ب”الاجتماعي” والذي يهدف إلى خلق “الدولة الاجتماعية”.



بعيدا عن الخطابات التواصلية التي تطلقها الحكومة مدعومة من طرف إعلامها ومؤثريها الأجراء، نقدم قراءة سريعة في الأهداف المركزية للبرنامج الحكومي والذي بال ......





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