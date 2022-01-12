الصناعة تكشف نسب انجاز المدن الصناعية وتستثني بغداد وديالى

2022/01/12 | 10:53 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشفت وزارة الصناعة والمعادن، الأربعاء، عن التنسيق مع جميع المحافظات لغرض إنشاء مدن صناعية باستثناء بغداد وديالى نظراً لصعوبة الحصول على الموافقات الخاصة بتخصيص الأراضي، بينما تستعد لإعلان عدد من تلك المدن كفرص استثمارية.وقال مدير هيئة المدن الصناعية في الوزارة حامد عواد محمد في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إن “الهيئة تتواصل مع جميع […]

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